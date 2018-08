Ingbert St. Josef und Grünstadt, sowie viele Jahre als Pfarrer in Ormesheim und als Administrator in Bebelsheim. Seit September 2000 war Pfarrer Stern im Ruhestand. Totenoffizium und Requiem werden am Donnerstag, 23. August, um 12 Uhr in der Kirche St. Sebastian in Ludwigshafen-Mundenheim gefeiert. Die Beisetzung findet um 14 Uhr auf dem Friedhof in Ludwigshafen-Mundenheim statt.