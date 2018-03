Premiere feiert am Samstag, 17. März, der Eschenhof, zwischen Biesingen und Blieskastel an der B 423 gelegen, mit einem Ostermarkt. In der alten Brennerei werden Bastelarbeiten und Osterkränze angeboten. Neben den Erzeugnissen des Hofes serviert das Team um Christel Weingart Kaffee und Kuchen. Geöffnet ist von 10 bis 18 Uhr.