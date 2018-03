Osterkrammarkt lockt morgen nach Blieskastel

Der Osterkrammarkt in Blieskastel findet am morgigen Dienstag, 27. März, statt. Von 8 bis 18 Uhr bieten 50 Händler im Stadtkern ihre Waren zum Kauf an. Der Marktbereich erstreckt sich vom Paradeplatz bis zum Luitpoldplatz. Das Warensortiment umfasst unter anderem Geschenk- und Osterartikel, Grußkarten, Kinderbekleidung, Damen- und Herrenbekleidung sowie Leder- und Haushaltswaren. In der historischen Markthalle im Rathaus I werden Kaffee und selbst gebackener Kuchen sowie belegte Brötchen zugunsten der Indienhilfe verkauft. Die Stadtverwaltung bittet alle Anwohner, die ihre Fahrzeuge normalerweise im vorgenannten Bereich über Nacht abstellen, am heutigen Montagabend auf einen anderen Stellplatz auszuweichen. Ausreichende Parkplätze stehen an der Villa Hauck, vor dem Rathaus II, an der Bliesgau-Festhalle, in der Bahnhofstraße und in der Florianstraße zur Verfügung, wie die Blieskasteler Stadtverwaltung abschließend weiter mitteilt.