Nachdem die Mannschaft des größten Löschbezirkes in Blieskastel erst kürzlich durch den Feuerwehr-Förderverein mit neuen Tagesdienstuniformen bedacht und eingekleidet wurde (wir berichteten), erfuhren die Brandschützer nun auch von politischer Seite erneut große Wertschätzung. „In Zeiten knapper Kassen darf die persönliche Sicherheit unserer Mannschaft im Einsatzfall nicht leiden, denn Menschenrettung und Eigenschutz sind unsere höchsten Gebote“, erklärte Ortsvorsteher Hans-Jürgen Trautmann. So trat auch dieses Jahr der Ortsrat Blieskastel-Mitte an den Löschbezirk Blieskastel-Mitte heran, und fragte „wo der Schuh denn aktuell am meisten drückt“. Ohne bürokratische Hürden wurde kurzerhand das beschafft, was die Köpfe und Augen vor Schlägen, Trümmerteilen, Hitze und Gefahrstoffen schützen soll: Fünf neue Einsatzhelme. Wie Wehrsprecher Marco Nehlig weiter mitteilt, wurden die Helme noch benötigt, um in einem letzten, aber kostenintensiven Schritt auch die restlichen Atemschutzgeräteträger einheitlich und auf dem modernsten Stand der Technik auszustatten. „Zur heutigen Zeit werden an einen Feuerwehrhelm für den Innenangriff andere Voraussetzungen gestellt, als noch vor 15 Jahren. Immer höhere thermische Beaufschlagung bei einem Innenangriff benötigt anderes Material als noch der klassische alte Aluminium-Guss-Helm der Feuerwehrleute. Es brennt heute heißer als noch vor ein paar Jahren“, weiß Peter Wachs als erfahrener Feuerwehrmann, „denn bei dreifach verglasten Fenstern und besserer Wand- sowie Deckenisolierungen bleibt auch die Hitze länger in einem Raum, wenn es brennt“, ergänzt der kommissarische Löschbezirksführer Andreas Staudt. Bei diesem speziellen und innovativen Kopfschutz vom Hersteller Bullard (Modell „Magma“) handele es sich um einen sogenannten Vollschalenhelm, welcher selbst höchsten Temperaturen im Innenangriff bei Bränden robust und sicher standhalte. Darüber hinaus schütze der Helm vor Flammen, Funken, hoher Temperatur und flüssigen Chemikalien. Zudem sei er mit einem großen Visier für den Gesichtsschutz sowie einer integrierten Schutzbrille für den Augenschutz bei der technischen Hilfeleistung ausgestattet.

Die Montage eines Nackenschutzes samt Helmlampe in LED-Technologie machten ihn komplett. Stellvertretend für den Blieskasteler Ortsrat, wurden die neuen Helme während des Übungsdienstes vom Ortsvorsteher Jürgen Trautmann der Löschbezirksführung überreicht und noch am gleichen Abend in Dienst gestellt. „Die Blieskasteler Feuerwehrleute bedanken sich für diese Spende und können mit Stolz behaupten, dass das Ehrenamt auch in der Kommunalpolitik geachtet und geschätzt wird“, wie Wehrsprecher Marco Nehlig weiter mitteilt. „Vielen Dank dafür, auch in Namen aller Kameraden der Feuerwehr Blieskastel-Mitte“, ergänzten die beiden Führungskräfte Peter Wachs und Andreas Staudt bei der Übergabe.