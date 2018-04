(hh) Der Ortsrat Biesingen kommt an diesem Mittwoch, 11. April, um 18 Uhr im Haus der Feuerwehr zu seiner 17. Sitzung zusammen. Nach der Einwohnerfragestunde geht es um die Sanierung und Trockenlegung der Kellerräume in der Kita, die Gehwegsanierung am Eckersberg, eine Ersatzbepflanzung von Bäumen am Spielplatz Hölschberg sowie um die Verkehrsbelastung an der B 423.