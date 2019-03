In der Mitgliederversammlung des gemeinnützigen Blieskasteler Schutzengelvereins stellten der Vorsitzende Klaus Port und Schatzmeister Peter Geble in ihren Rechenschaftsberichten die erfolgreiche Vereinsarbeit vor. Die Blieskasteler Schutzengel haben im Jahr 2018 mit 201 254 Euro Spendengeldern 49 Hilfsprojekte in unserer Region mit dem gesamten Saarland und der Westpfalz verwirklicht und somit vielen schwerstkranken oder schwerstbehinderten Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien ihren ohnehin schwierigen Alltag wirksam und nachhaltig erleichtert oder deren Lebensqualität wenigstens etwas verbessert. Aktuell sind neun Hilfsprojekte „in der Abwicklung“. „Mit Freude und Stolz dürfen wir feststellen, dass wir alle – Vorstand, Mitglieder sowie Sponsoren und Spender – seit Vereinsgründung im März 2009 als ein großes Team bemerkenswerte 232 Hilfsprojekte mit beeindruckenden rund 1,02 Millionen Euro realisiert haben“, wie Klaus Port in einer Mitteilung der Schutzengel weiter berichtet. Unter anderem sei das Spendengeld für Treppenlifte, Außen- und Innenaufzüge, behindertengerechte Bäder, Fahrzeuge mit Rollstuhlrampen, medizinische oder therapeutische Geräte sowie verschiedene Therapien eingesetzt worden. Jeder Einzelfall werde vom Vorstand gewissenhaft geprüft, ob alle satzungsgemäßen Voraussetzungen – Krankheitsbild, finanzielle Situation, kein anderer Kostenträger – zur Hilfeleistung vorliegen. Weitere Aspekte der Rechenschaftsberichte waren die topaktuelle Website (Stephanie Lück) sowie die umfangreiche Öffentlichkeits- und Pressearbeit, die den Bekanntheitsgrad des Vereins und daraus resultierend das Spendenaufkommen insgesamt förderten. „Überdies“, so Port weiter, „sind unsere Vereinsmitglieder unser wichtigstes und wertvollstes Kapital unseres gemeinnützigen Wirkens, weshalb neue Ideen und Anregungen jederzeit willkommen sind, natürlich vor allem auch jede helfende Hand und jeder Cent als Spende.“ Kurz resümiert wurde das Veranstaltungsgeschehen 2018, mit dem insgesamt 50 000 Euro Spendengelder eingesammelt wurden, unter anderem beim 8. Blieskasteler Schutzengellauf. Auf der Agenda des Veranstaltungsprogrammes in diesem Jahr stehen neben dem am Freitag, 17. Mai, stattfindenden 9. Schutzengellauf bisher weitere sechs Events.

Bei Neuwahlen des Vorstandes verzichtete Diana Eicher nach zehn Jahren Vorstandsarbeit aus persönlichen Gründen auf eine erneute Kandidatur. Dem ohne Gegenstimme gewählten neuen Vereinsvorstand gehören an: Vorsitzender: Klaus Port; Stellvertretender Vorsitzender: Heinz Braun, Schatzmeister: Peter Geble und Schriftführer: Michael Port. Zu Kassenprüfern wurden Christian Weinmann und Steffi Richter-Schneider gewählt, wie der gemeinnützige Verein in einer Presseerklärung abschließend weiter mitteilt.

FOTO: Fredi Brabänder