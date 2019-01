Bei der Bio-Imkerei Wenzel in Niederwürzbach-Seelbach, größte Imkerei im Saarland und Ausbildungsbetrieb für Imker, stellte der Biosphärenzweckverband Bliesgau die sechste Auflage des Bliesgau-Einkaufsführers vor. „Dieser informiert detailliert über das Netzwerk an Erzeugern, Verarbeitern, Händlern, Gastronomen und Verkaufsstellen in der Produktvermarktung“, stellte der Verbandsvorsteher, Landrat Theophil Gallo heraus. „Für unsere Großeltern war es nicht nur selbstverständlich, sondern auch lebensnotwendig, die Lebensmittel für die Familie selbst anzubauen. Der eigene Nutzgarten, die eigene Obstwiese und eine ausgeklügelte Vorratshaltung waren Voraussetzung für eine gefüllte Speisekammer. Es wurde das genutzt, was die Natur zu bestimmten Jahreszeiten zur Verfügung stellt. Heute scheint dieses Wissen leider nicht mehr zeitgemäß, ein großer Teil der konsumierten Lebensmittel kommt noch nicht mal mehr aus Deutschland. Hier setzt der Grundgedanke der Regionalvermarktung an: Das Nutzen, was unsere Natur und unsere Landschaft zu bestimmten Jahreszeiten schenken, anstatt anonyme Lebensmittel von weltweit einzufliegen. Dass die Regionalvermarktung in der Biosphäre Bliesgau ein wichtiges Thema ist, zeigt der anhaltende Trend zu regionalen Produkten sowie das stetig wachsende Netzwerk an Akteuren und Produzenten in der Region“, so Theophil Gallo.

Die neue Auflage des Einkaufsführers komme gerade richtig, denn die Biosphäre habe eine tolle Entwicklung genommen. „Wir haben hier eine unzerstörte Natur mit sehr vielen Betrieben, die aus der Region für die Region produzieren.“ Im Einkaufsführer stellen 47 Betriebe sich und ihre regionalen Erzeugnisse vor und geben den Lesern eine Aufstellung über Bliesgau-Produkte, ihre Erzeuger sowie das Netzwerk der Regionalvermarktung. Vorgestellt werden Bäckereien, Metzgereien, landwirtschaftliche Erzeuger, Hofläden, Ölmühlen und streuobstverarbeitende Betriebe. Neu dabei sind neun Betriebe, auch die aktuelle Standortliste der mittelweile 51 Bliesgau-Regale ist aktualisiert.

„Das Netzwerk wächst, die Produkte kommen vom Bereich Saarbrücken über Blieskastel bis nach Homburg“, hielten Caroline Mongin und Ralf Louis vom Biosphärenzweckverband fest. Blieskastels Bürgermeisterin Annelie Faber-Wegener erwähnte die essbare Biosphärenstadt Blieskastel mit den Fair-Trade-Erzeugnissen, alles könne nach dem Bau des Biosphärenhauses noch besser präsentiert werden. „Im letzten Jahrzehnt haben sich viele Menschen auf den Weg gemacht um die Vermarktungsstrategie zu nutzen. Bio-Honig Wenzel ist dabei ein Aushängeschild und bietet Anregung für andere.“ Der Bliesgau-Einkaufsführer wird finanziell unterstützt von der Wirtschaftsförderung Saarpfalz sowie der Kreisparkasse Saarpfalz, hieß es beim Termin abschließend.