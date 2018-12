Der Bildband mit 304 Seiten und 552 Abbildungen, davon 105 in Farbe, soll einen historischen, fotografischen Bogen von der Frühzeit bis fast in die heutige Zeit schlagen. „Die Bilder entstammen dem umfangreichen Fundus der Fotosammlung im Stadtarchiv Blieskastel. Einerseits sollte das Allgemeine, das alle drei Stadtteile verbindet, gezeigt, gleichzeitig aber das Besondere und Eigene der drei Orte verdeutlicht werden“, wie Legrum erläutert. Das Buch erschließe sich in sieben Themenkreisen: Aus Politik und Verwaltung; Infrastruk­tur; Krieg und Zerstörung; Wirtschaftliche Aspekte; Gebäude, Plätze und Menschen; Verei­ne und Feste; Kirchliche Belange und den erläuternden, informativen Bildlegenden. Am Ende des Bandes finden sich Literaturhinweise für diejenigen Leser, die bestimmte As­pekte vertiefen möchten. „Mit diesem Buch wird nunmehr eine oft nachgefragte Lektüre vorgelegt und eine vielfach beklagte Lücke in der Literatur über Blieskastel geschlossen“, so der Stadtarchivar.

