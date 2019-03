später lesen Blieskastel Beim „Treffpunkt Biosphäre“ ins Gespräch kommen FOTO: Tobias Fuchs FOTO: Tobias Fuchs Teilen

Der Biosphärenverein Bliesgau startet am Donnerstag, 4. April, um 19.30 Uhr im Hubertushof Born in Niederwürzbach mit einer neuen Veranstaltungsreihe „Treffpunkt Biosphäre“. In loser Reihenfolge werden das Jahr über Veranstaltungen angeboten, zu der alle Bürger eingeladen sind. red