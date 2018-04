Neue Truppführer stellten ihr Können unter Beweis

So wurden die Feuerwehrangehörigen von den Ausbildern in den unterschiedlichsten theoretischen Bereichen unterrichtet. „Rechtsgrundlagen, Unfallverhütung, Gefahren der Einsatzstelle sowie Gefährliche Güter standen ebenso auf dem Dienstplan wie theoretische Grundlagen zu den Schlagworten Brennen und Löschen“, berichten die beiden Feuerwehr-Ausbildungsbeauftragten der Stadt Blieskastel, Marco Nehlig und Christian Stein. Ergänzt wurde das Team durch den St. Ingberter Ausbildungsbeauftragten Martin Weinmann. Da der Lehrgang von Teilnehmern der beiden Städte St. Ingbert und Blieskastel besucht wurde, halfen auch Ausbilder aus St. Ingbert aus. Durch die kreisweit einheitlichen Vorträge und verwendeten Lehrvorlagen hat die Ausbildung überall ein sehr hohes Niveau, so der Kreisbrandinspekteur des Saarpfalz-Kreises, Uwe Wagner. Hierdurch werden in den nächsten Jahren die Ausbildungsinhalte im Saarpfalz-Kreis wesentlich verbessert, was zu einer Qualitätssteigerung der Feuerwehrarbeit in zukünftigen Einsätzen führt, so der oberste Chef der Feuerwehr.

Die praktischen Übungseinheiten begannen am ersten Samstag mit Stationsausbildung aller Lehrgangsteilnehmer auf dem Hof der Blieskasteler Feuerwache. Hierbei wurden ein Löschangriff über Leitern, ein Kellerbrand, eine Wasserentnahme aus offenem Gewässer und ein Schaumangriff geübt. Insbesondere das Zusammenspiel der Kräfte wurde dabei von den Ausbildern mit Argusaugen beobachtet, denn ohne ein reibungsloses Zusammenspiel der Fahrzeuge und ihrer Besatzungen in der Praxis seien heutzutage nur noch wenige Einsätze zu bewältigen. Erst die Kooperation mache die eigentliche Stärke der Wehr aus. Standen an den Wochentagen Fahrzeug- und Gerätekunde für alle auf dem Lehrplan, konnten die erworbenen Kenntnisse am zweiten Samstag bei der Stationsausbildung weiter vertieft werden.

Drei Stationen musste jede Gruppe durchlaufen, um Wichtiges über den Umgang mit Schere und Spreizer, dem Ölsanimat, Seilwinden und Dicht- oder Hebekissen zu erfahren. „Um die Kameradschaft unter den Lehrgangsteilnehmern zu festigen, würfelten wir die einzelnen Gruppen bunt zusammen“, so die Verantwortlichen des Lehrgangs. Die praktische Prüfung am zweiten Samstag war eine Großübung aller Lehrgangsteilnehmer an der Geschwister-Scholl-Schule in Webenheim, wo mit verschiedenen Fahrzeugen der Blieskasteler und St. Ingberter Löschbezirke ein vorschriftsgemäßer Löschangriff aufgebaut wurde und mehrere Personen über tragbare Leiter gerettet werden musste. Ohnehin habe die Zusammenarbeit der 31 Teilnehmer bestens funktioniert.

„Der Lehrgangsverlauf war überaus zufriedenstellend. Hervorzuheben ist dabei die gute Disziplin aller Teilnehmer“, so die Ausbildungsbeauftragten aus Blieskastel und St. Ingbert. Dass die Kameradschaft in der Feuerwehr auch über die Stadtgrenzen hinaus etwas gilt, bewies die Tatsache, dass neben den Feuerwehrleuten aus Blieskastel auch Floriansjünger aus St. Ingbert am Lehrgang teilnahmen. Wie ihre Kollegen aus den Löschbezirken der Stadt Blieskastel bestanden auch alle Gäste die schriftliche Prüfung des Lehrgangs ohne Probleme. Indiz sowohl für das Engagement der Teilnehmer als auch für den Einsatz der ehrenamtlichen Ausbilder, die mithalfen, der Feuerwehr qualifizierten Nachwuchs zu sichern, heißt es in einer Mitteilung .