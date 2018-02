Eine Unfallflucht aus Blieskastel meldet die Polizei. Demnach wurde am Donnerstag, 1. Februar, in der Zeit zwischen 9 und 9.25 ein in der Von-der-Leyen-Straße geparkter schwarzer Mercedes von einem anderen Pkw im vorderen rechten Bereich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Hinweise an die Polizei Blieskastel, Tel. (06842) 9270.