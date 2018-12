später lesen Blieskastel Nach Einbruchserie: Mutmaßliche Täter auf frischer Tat ertappt FOTO: BeckerBredel FOTO: BeckerBredel Teilen

Nach einer Einbruchserie haben Ermittler in Blieskastel zwei mutmaßliche Täter auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, handelt es sich um eine 18-Jährige und einen 31-Jährigen, die in der Nacht zum Donnerstag erneut versucht hatten, in einen Imbiss einzubrechen. dpa/lrs