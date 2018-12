später lesen Blieskastel Markthänder bieten heute ihre Produkte an Teilen

Beim Mondscheinmarkt in Blieskastel am heutigen Freitag, 28. Dezember, warten die Markthändler aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz und Frankreich in den Abendstunden wieder mit verschiedenen kulinarischen Spezialitäten auf. red