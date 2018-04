Lokale werden zur Bühne für die Bands

(red) Am Samstag, 7. April, veranstaltet der Kulturstammtisch Blieskastel die 5. Kaschdler Musik-Kneipentour. Es sind diesmal 16 Bands dabei, die an insgesamt 13 Standorten in Blieskastel-Mitte und einigen Stadtteilen spielen werden. Der Auftakt wird in Wolfersheim im Bienenkorb (Wolfharistraße) sein. Dort spielt das Gitarrenduo Two Heads (Cover Rock, Pop, Balladen) von 17 bis gegen 19.30 Uhr. Die Hauptveranstaltung beginnt dann gegen 20 Uhr zeitgleich mit insgesamt 15 Bands an folgenden Veranstaltungsorten: Curtain Call (Rock, Punkrock) im Bistro H2O, Freizeitzentrum Blieskastel „Over-Thirty“ (Rock-, Pop-, Oldies-, Cover) in der Kneipe Zum Dotter, Webenheim (Zum Gunterstal, gegenüber Bliesgau-Garage). Abakus (Deutschrock, nur eigene Songs) und Unbarmherzig (deutschsprachige Musik, Akustikgitarren) spielen im Alten Turm, Lautzkirchen (Ecke Straße Richtung Bierbach). The sins of my youth (Punkrock mit Einflüssen aus Folk, Indie, Jazz und Alternative) aus Köln sin im Bahnhof Würzbach, Niederwürzbach (hier bis 22 Uhr) zu hören. DanWill (Gitarrenduo, eigene Songs und Lieder in Deutsch und Englisch sowie Coversongs) treten im Lokal World Food Trip, Blieskastel, (ehemaliges „Dollar“) auf. Stompin‘ Heat (Blues Duo) gastieren in der Hofbräustube Blieskastel, (am Paradeplatz). Plan B (Rock-Cover unplugged oder verstärkt) tritt in der Kneipe Zum Ackermann, Blieskastel (Schlossberg) auf. Udo & Marion (Swing-, Latin- und Popklassiker) spielem Im Hinnereck, Blieskastel, (Brunnengäßchen). Two Minds Collide, Siren‘s Legacy, Dr. Geek & the Freakshow (Dark Rock, Symphonic Metal, Horror Punk) sind im Eventum, Blieskastel (Foyer Bliesgaufesthalle), zu erleben. Das Trio Ça va ?! (Französische Chansons) spielt im Restaurant Beim Patric, Blieskastel, (Mühleneck). RESound (Rock,- Pop,- Cover) musiziert in der Eventscheune Alt Schmidd, Blieskastel, (Saargemünder Straße). Jessi & Baschti (Partymusik, Mallehits, Pop, Oldies) treten in der Musikkneipe Alt Schmidd, Blieskastel, (Kardinal-Wendel-Straße) auf.

Ende der Veranstaltung ist um 24 Uhr. Es fährt der Shuttlebus „Dolmusch“ rund. Eintrittsbändchen für acht gibt‘s an allen Veranstaltungsorten und im „Dolmusch“ zu kaufen; diese ermöglichen den Eintritt in alle teilnehmenden Lokale und die Fahrt mit dem Bus.

Weitere Infos und den Bus-Fahrplan gibt’s in den ausliegenden Flyern und auf der Webseite des Vereins www.kultur-blieskastel.de und bei facebook unter Kulturstammtisch Blieskastel e.V.

