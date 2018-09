Damit auch Einsteiger beim Laufen durchstarten können

Beide Einrichtungen bieten in Kooperation ab heutigen Dienstag, 25. September, einen neuen Laufkurs für Einsteiger und Wiedereinsteiger an. Pro Woche finden zwei betreute Trainingseinheiten statt, in denen die persönliche Fitness verbessert, der Fettstoffwechsel trainiert und die nötige Kondition erlangt wird.

Drei oder insgesamt sechs Monate lang entdecken die Teilnehmer unter fachlicher Anleitung mit Gleichgesinnten die Freude an der Bewegung in der freien Natur wieder. Ein gestärktes Immunsystem, Muskelaufbau und Gewichtsreduktion sind die positiven Gesundheitseffekte des regelmäßigen Lauftrainings. Informationen über sportgerechte Ernährung, Trainingssteuerung mit Herzfrequenzmessung sowie das richtige Erlernen der Lauftechnik sind ebenfalls Bestandteile des Kurses.

Eine Anmeldung ist zu allen Kursen und Vorträgen der KVHS erforderlich. Weitere Informationen zu den Kurszeiten und Kursorten gibt es unter Telefon (0 68 42) 92 43 10.