Den Schatz alter Erinnerungen heben

Wer wir heute sind, wird entscheidend durch unsere Geschichte mitbestimmt. Doch im Laufe des Lebens gerät uns Vieles, was wir als Kinder erlebten, in Vergessenheit. Doch haben wir es nicht gänzlich vergessen, es schlummert nur verborgen in unserer Erinnerung. An diesem Nachmittag wollen sich die Gäste gemeinsam auf den Weg machen, diesen Schatz alter Erinnerungen zu heben. Man will erinnern, erzählen und vergleichen. Die Teilnehmer können alte Fotos, Kinderspielzeug und mehr mitbringen.