Volkshochschule im Kreis bietet viele neue Kurse an

Ein Englisch-Anfängerkurs beginnt am heutigen Dienstag, 11. September, und für Französisch und Italienisch ist der Beginn des Anfängerkurses am Mittwoch, 12. September, geplant. Wie die KVHS mitteilt, gibt es ganz neue Kurse zu den Themengebieten „Künstlerisches Arbeiten“ und „Essen und Trinken“. Unter der Leitung von Malte Mehler wird es neben den Themenkursen auch freie Kochkurse für Firmen, Familien und Freunde geben. An bestimmten Terminen kann man einen individuellen Kochkurs nach eigenen Vorschlägen auswählen. Neu ist auch der „Kochkurs für Freunde“ im Januar 2019, bei dem eine Person am Kochkurs teilnimmt und einen Freund zum Essen einlädt. Ebenso neu sind ein Fingerfood- und ein Salat-Kurs.

Bei den Kursen des künstlerischen Arbeitens wird neben zahlreichen Malkursen ein Schnitzkurs und neu im Programm ein Tiffany-Kurs angeboten. Der Tiffany-Kurs richtet sich an Anfänger, die unter Leitung von Verena Ochelka in die Technik eingeführt werden möchten. Das gesamte Kursprogramm der KVHS gibt es bei der Geschäftsstelle in Blieskastel, den Gemeindeverwaltungen, Banken und Geschäften im Saarpfalz-Kreis.

Weitere Infos unter Tel. (0 68 42) 92 43 10 und (0 68 42) 94 63 91.