Kickbox-Weltmeister trainiert Frauen

Die gemeinnützige Stiftung Lebenswerte veranstaltet am Samstag, 13. Januar, von 15 bis 17.30 Uhr einen Selbstverteidigungskurs für Frauen. Der Kurs findet im Geschäftshaus Tivoli in der Bliesgaustraße 6 in Blieskastel statt. Das Seminar wird von Kim Herzog geleitet. Er ist mehrfacher Weltmeiser im Kickboxen und im Taekwondo. Der Kostenbeitrag beträgt 30 Euro und kommt in vollem Umfang der Stiftung Lebenswerte zu Gute. red