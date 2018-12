Der bisherige Vorsitzende Ralf Armbrüster hat auf eigenen Wunsch nicht mehr kandidiert. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Bernhard Kraus, Diplom-Kaufmann, aus Gersheim gewählt. Die Mitglieder wählten zudem Roland Bies zum Schatzmeister. Neue Beisitzer sind Ralf Armbrüster, Andreas Schäfer und Karl-Heinz Nagel. Wichtigste Ziele des Ortsverbandes sind die Kommunalwahlen, bei denen die FDP wieder in den Stadtrat einziehen will, sowie das Werben um vor allem jüngere Mitglieder. In diesem Zusammenhang hat der Ortsverband beschlossen, in einer Reihe von Veranstaltungen kommunale Themen aufgreifen, zu denen gerade die Einwohner von Blieskastel eingeladen sind, um sich informieren und ihre Meinungen einbringen zu können. Eine erste Veranstaltung war ein Vortrag Standortbestimmung der Biosphäre.