Am Samstag wird die Kerb ausgegraben

Die „Kerweredd“ wird am Sonntag gegen 16 Uhr am Busbahnhof vorgetragen. Am Montag wird die Straußjugend beim Lumpenzug durchs Dorf sicherlich wieder bei einigen gastfreundlichen Familien bewirtet. Der Hammelaustanz erfolgt am Dienstag um 19 Uhr auf dem Busbahnhof. Die Kerb wird am Mittwoch um 20.30 Uhr beerdigt.