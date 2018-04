später lesen Biesingen Graffitischmierereien an der Hölschberghalle Teilen

In der Nacht zum Ostersonntag wurden in der Zeit zwischen 2 und 4 Uhr von bislang Unbekannten sowohl an der Außenfassade der Hölschberghalle in Biesingen als auch im weiten Verlauf an mehn Stellen in der Saar-Pfalz-Straße zahliche Graffitischmieien angebracht. Der Schaden beläuft sich auf meh tausend Euro, wie die Polizei weiter mitteilt. Hinweise an die Polizei Blieskastel, Tel. (0 68 42) 92 70. re