Gottesdienst zumWeltgebetstag

Am Freitag, 2. März, treffen sich die Frauen aller Konfessionen aus Böckweiler, Altheim und Pinningen in der Altheimer St. Andreas-Kirche zum Weltgebetstag-Gottesdienst. Beginn ist um 18 Uhr. Anschließend findet eine Begegnung im Pfarrheim statt. Zur gleichen Zeit treffen sich die Frauen aus der Parr (Medelsheim, Seyweiler, Peppenkum, Utweiler, Riesweiler) und Brenschelbach in der evangelischen Kirche in Brenschelbach. Die Begegnung folgt dann an gleicher Stelle.