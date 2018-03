Gezielte Hilfe für Kinder mit Konzentrationsstörungen

In angenehmer, lockerer Atmosphäre lernen die Kinder, wie sie ruhiger und entspannter werden. Positive Erfahrungen stärken zudem das Selbstbewusstsein. Die Katholische Erwachsenenbildung Saarpfalz (KEB) bietet dazu in Zusammenarbeit mit der Knappschaft in der Praxis für Entspannungspädagogik (Schillerstraße 11) in Lautzkirchen einen neuen Kursus „Autogenes Training für Kinder ab acht Jahren mit einem Erwachsenen“ an. Der sechs Termine umfassende Kursus unter Leitung von Entspannungspädagogin Gabriele Schwarz startet ab Donnerstag, 15. März, und findet jeweils von 16.30 bis 18 Uhr statt. Für das Verständnis und die Übungen ist es erforderlich, dass eine erwachsene Bezugsperson mit dem Kind den Kurs besucht.

Info: Gabriele Schwartz, Tel. (0 68 42) 53 70 54, E-Mail: gabriele.schwartz@bleibgelassen.de.