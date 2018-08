Gersheim bewirbt sich mit seinem Orchideengebiet

Denn dort sind nicht nur die berühmten Orchideen zu bewundern, auch kommen viele seltene und vom Aussterben bedrohte Insekten vor. Hier finden sich unter anderem zwei durch die Fauna-Flora-Habitat(FFH)-Richtlinie geschützte Tagfalterarten. Der Goldene Scheckenfalter, der sich auch in vielen anderen Kalkhalbtrockenrasen im Bliesgau wohlfühlt und auch der Thymian-Ameisenbläuling, der ebenfalls in Gersheim zu finden ist. Wie sein Name schon vermuten lässt, ist er in seinem Vorkommen auf bestimmte Ameisenarten angewiesen.

Natürlich lassen sich aber auch Käfer, Nachtfalter, Schwebfliegen, Wildbienen, Heuschrecken und viele, viele mehr im Orchideengebiet beobachten. Jetzt im August kann man mit etwas Glück sogar die gut getarnte Gottesanbeterin in Gersheim entdecken.

„Damit das Orchideengebiet in Gersheim „Naturwunder 2018“ wird, müssen möglichst viele Menschen dafür abstimmen. Es lohnt sich, sich für dieses Kleinod unserer wunderschönen Bliesgauregion auch in dieser Form zu engagieren“, sagt Theophil Gallo, Landrat des Saarpfalzkreises und Verbandsvorsteher des Biosphärenzweckverbandes: „2017 haben wir es mit der Streuobstwiese in Bliesransbach immerhin auf den zweiten Platz geschafft.“ Auch Gersheims Bürgermeister Alexander Rubeck hofft auf tatkräftige Unterstützung bei der Abstimmung, denn „nicht nur zur Orchideenblüte ist unser Gebiet einen Besuch wert.“

Abstimmen kann man bis zum 2. September im Internet (www.sielmann-stiftung.de/naturwunder//) Unter allen Teilnehmern der Abstimmung werden unter anderem Wanderrucksäcke, Wildbienennisthilfen und Sachbücher verlost.

Für weitere Informationen steht Anita Naumann in der Geschäftsstelle des Biosphärenzweckverbandes Bliesgau zur Verfügung, unter Telefon (0 68 42) 9 60 09 16 oder E-Mail: a.naumann@biosphaere-bliesgau.eu