später lesen Blieskastel Geld und Karten aus Tasche gestohlen Teilen

Twittern







Während ihres Einkaufs in einem Lidl-Markt ist am Mittwoch eine 78-Jährige aus Blieskastel bestohlen worden. Die Rentnerin hatte ihre Handtasche an den Griff des Einkaufswagens gehängt. Unbemerkt klaute jemand einen dreistelligen Geldbetrag, zwei EC-Karten und die Gesundheitskarte des Opfers aus der Tasche. Den Diebstahl bemerkte die Seniorin erst an der Kasse. Zeitnah ließ sie ihre EC-Karten sperren. Dabei stellte sich heraus, dass bereits jemand versucht hatte, Geld abzuheben. red