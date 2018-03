Die nächste geführte Wanderung der Tourist Info Blieskastel findet am Samstag, 24. März, um 13 Uhr ab den Mediclin Kliniken statt und führt zum Würzbacher Weiher. Der Hinweg verläuft durch das Bornbachtal zum Würzbacher Weiher, wo in einem Gastronomiebetrieb eine Rast eingelegt wird. Der Rückweg führt am Wolfsfels und an der Lourdes Grotte vorbei, zurück zur Mediclin Bliestal Klinik. Die Tour ist kostenlos.