Feuerwehr verhindert LKW-Brand

Just in dem Moment als die Blieskasteler Feuerwehr am Montag, 13. August, zur Montagsübung ausfahren wollte, kam der Alarm. So konnten die Feuerwehrleute des Löschbezirks Blieskastel-Mitte der Freiwilligen Feuerwehr gegen 19 Uhr direkt die Einsatzstelle anfahren: In der Saargemünder Straße in Blieskastel waren die Bremsen eines LKW so heiß, dass sie schon qualmten. red