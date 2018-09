später lesen Wasserrohrbruch Feuerwehr pumpt Wasser aus Keller in Lautzkirchen Teilen

Am heutigen Donnerstag wurde um 8.57 Uhr der Löschbezirk Blieskastel-Mitte zu einem überfluteten Keller in die Gänshornstraße nach Lautzkirchen gerufen. In einem Haus stand in einer Kellerwohnung fünf Zentimeter Schmutzwasser mit Sand in allen Kellerräumen. ert