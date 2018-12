später lesen Mimbach Neuer Lektor wird mit Gottesdienst begrüßt Teilen

Am Sonntag, 9. Dezember, findet um 10 Uhr ein großer Festgottesdienst zur Einführung des neuen Lektors Axel Weinland in der Christuskirche in Mimbach statt. Lektor Weinland hat nun seine Ausbildung abgeschlossen und wird von seiner Mentorin Ines Weiland-Weiser in sein Amt eingeführt und verpflichtet. red