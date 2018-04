später lesen Blieskastel Entdeckungsreise rund um den Kaffee als Genussmittel Teilen

Der Kaffee oder – wie er ursprünglich genannt wurde – „der Coffee“ hat eine lange und wechselhafte Geschichte. In Blieskastel können Besucher sich am Freitag, 20. April, auf die Spuren des Genussmittels Kaffee machen und sich dabei auf eine Zeitreise begeben, bei der neben historischen Informationen zum barocken Blieskastel das Genussmittel selbst im Mittelpunkt steht. Begleitet werden die Teilnehmer von der Gästeführerin Gaby Grell in Gestalt der Gesellschaftsdame Anna-Maria de Moranville. Neben einer Altstadtbesichtigung stehen eine Kaffeeprobe in der Blieskasteler Kaffeerösterei sowie ein abschließender Kaffeeklatsch mit Kaffee und Kuchen in einem Café der Altstadt auf dem Programm. Stattfinden wird die Tour um 14 Uhr. Treffpunkt ist der Paradeplatz. Im Preis von 12,50 Euro pro Person enthalten sind geschichtliche Informationen sowie die Führung, eine Kaffeeprobe in der Blieskasteler Kaffeerösterei und ein Stück Kuchen sowie ein Heißgetränk nach Wahl. Eine Anmeldung ist wegen der begrenzten Teilnehmerzahl erforderlich. red