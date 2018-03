später lesen Blieskastel Englisch für die Reise bei der KVHS lernen Teilen

Twittern







„Englisch für die Reise“ lautet ein Anfängerkurs der Kreisvolkshochschule Blieskastel, der sich an Reiselustige wendet, die gezielt Ausdrücke und Redewendungen für Fahrten ins englischsprachige Ausland lernen möchten. Zunächst beginnt eine „Einführungsphase“, während der ohne Lehrbuch die Grundlagen der Sprache auf einfache Weise vermittelt werden. Später werden alle mit dem Lehrbuch „Hooray for Holidays!“ arbeiten. Der Kurs unter Leitung von Madina Gab findet mittwochs ab 17.15 Uhr in der Geschwister-Scholl-Schule statt. red