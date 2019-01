später lesen Blieskastel Das Smartphone bedienen lernen bei der KVHS Teilen

Twittern







An vier Samstagen findet bei der Kreisvolkshochschule (KVHS) in Blieskastel unter Leitung von Klaus Stein ein Einführungskurs in die Bedienung eines Android-Smartphones oder Tablets ab der Version 5.0 statt. red