Einbruchsversuch und Sachbeschädigungen

Zu einem Einbruchsversuch kam es zwischen vergangenen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr in ein freistehendes Wohnanwesen im Meisenweg in Ormesheim. Bisher Unbekannte versuchten, über die Terrassentür ins Haus zu kommen, was jedoch misslang. Die Täter wurden offenbar gestört und suchten das Weite. Innerhalb der letzten drei Wochen wurden im Bereich der Fischerhütte in Herbitzheim mehrere Sachbeschädigungen begangen. So wurden zwei Sitzbänke in dem Weiher versenkt, an dem Geräteschuppen die Verkleidung teilweise abgerissen und an dem Toilettenhäuschen Balken der Rückwand herausgerissen. Hinweise an die Polizei Blieskastel, Tel. (06842) 9270.