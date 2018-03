Einen Einbruchsversuch in eine Gaststätte in der Straße Mühleneck in Blieskastel meldet die Polizei. Demnach versuchte ein Unbekannter in der Zeit zwischen Donnerstag, 9 Uhr, und Freitag, 12.10 Uhr, ins Lokal einzudringen, was jedoch scheiterte. Hinweise an die Polizei Blieskastel, Tel. (0 68 42) 9270.