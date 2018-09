später lesen Einbruch Einbrecher hinterließ keine Spuren FOTO: picture alliance / dpa / Patrick Pleul FOTO: picture alliance / dpa / Patrick Pleul Teilen

Zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Samstagmittag, 13 Uhr, vergangener Woche ist in ein Wohnhaus in der Brunnenstraße in Blieskastel-Mitte eingebrochen worden. Gestohlen wurde dabei Bargeld in Höhe von 460 Euro.