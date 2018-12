später lesen Kriminalität Einbrecher stiehlt unter anderem 22 Flaschen Bier FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

In der Nacht zum Dienstag ist in ein Gartenhaus in Blickweiler eingebrochen worden. Gegen 2.10 Uhr näherte sich der Täter dem rückwärtig zum Wohnhaus gelegenen Garten im Gerrenweg vermutlich über eine frei zugängliche Wiese und überstieg einen niedrigen Zaun.