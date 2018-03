später lesen Blieskastel Einbrecher mussten von Gaststätte ablassen Teilen

Twittern







Einen Einbruchsversuch in eine Gaststätte in der Straße Mühleneck in Blieskastel meldet die Polizei. Demnach versuchte ein Unbekannter in der Zeit zwischen dem vergangenen Donnerstag, 9 Uhr, und Freitag, 12.10 Uhr, ins Lokal einzudringen, was jedoch scheiterte. red