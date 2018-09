später lesen Lautzkirchen Dia-Vortrag über die Insel Island Teilen

Twittern







Die VHS Blieskastel lädt für den heutigen Dienstag, 11. September, um 19 Uhr zu einem Dia-Vortrag über Island in die Bliestal Kliniken Lautzkirchen ein. In Überblendtechnik stellt Eberhard Kühler in seinem Vortrag die Insel aus Feuer und Eis im Nordatlantik vor. red