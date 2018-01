CDU Blieskastel startet in lockerer Runde ins Jahr

red

Am Sonntag, 14. Januar, um 15 Uhr findet der Neujahrsauftakt von CDU, Senioren Union, Frauen Union und Junger Union Blieskastel statt. Veranstaltungsort ist wieder der Kardinal-Wendel-Saal neben der Schlosskirche in Blieskastel. Unter dem Motto „Rendez-vous mit der CDU“ wollen die Christdemokraten in lockerer Runde ins neue Jahr starten. Schirmherr ist in diesem Jahr der Landtagsabgeordnete und frisch gewählte Kreisvorsitzende der CDU Saarpfalz, Alexander Funk. Nach der offiziellen Eröffnung der Veranstaltung durch den Schirmherrn sind alle zu Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken eingeladen. Auch für die musikalische Umrahmung ist wieder gesorgt. Wie in den vergangenen Jahren ist für die Kinder eine Spiel- und Bastelecke eingerichtet, und jedes Kind erhält eine Neujahrsbrezel. Alle Mitglieder und Freunde der CDU sowie interessierte Bürger sind eingeladen.