Vorsitzender Yves Jacob resümierte die vergangen Jahren und gab einen Rückblick auf seine vierjährige Amtszeit.

„In dieser Zeit, insbesondere im Jahr 2018, konnte man viele Projekte umsetzen und wichtige Errungenschaften für Bierbach erwirken“, teilt die Partei mit. Als Beispiel nannte er die Sanierung der Kita und die energetische Sanierung der Pirminiushalle, die im nächsten Jahr starte.

„Was wir in Blieskastel für unseren Ort erreicht haben, kann sich sehen lassen. Ich sage es aber ganz deutlich: Auch in Zukunft gibt es viele Aufgaben, die vor der Politik und vor uns liegen, um sichtliche Verbesserungen für unseren Ort und die Menschen zu erzielen. Dafür werde ich mich auch in Zukunft weiterhin stark, engagiert und mit aller Kraft einsetzen“, fügte Yves Jacob am Ende seiner Rede hinzu.

Georg Wilhelm, der Erste Beigeordneter der Stadt Blieskastel, der in Vertretung der Bürgermeisterin Annelie Faber-Wegener an der Versammlung teilnahm, lobte die Aktivitäten und den Einsatz des CDU-Ortsverbandes. Mit Veranstaltungen wie die Aufstellung des Maibaums, die Maiwanderrast am 1. Mai, das Herbstfest oder den Christbaumverkauf trage die Bierbacher CDU zu einem lebendigen Dorfleben bei. Wilhelm versicherte, dass durch den starken Ortsverband auch weiterhin die „Bierbacher-Stimme“ in Blieskastel ein gehöriges Wort mitzureden habe und ihr Gewicht im Stadtgebiet behalte.

Im Fokus der Mitgliederversammlung standen die Wahlen zum neuen Vorstand. Vorsitzender ist weiterhin Yves Jacob, sein Stellvertreter Georg Wilhelm, Schatzmeister Gerald Müller Schriftführer Andreas Lenhard, Beisitzer sind Hubert Feuerstein, Bernhard Lenhard, Ronné Lenhard, Franz Schuler und Heiner Steis. Doch dies waren nicht die einzigen Wahlen, die an diesem Abend durchgeführt wurden. Innerhalb der Mitgliederversammlung stellte man bereits die Weichen für die Kommunalwahl 2019. Dazu wurden Vertreter für die einzelnen Listenaufstellungen der kommenden Bürgermeister-, Stadtrats-, Kreistags- und Europawahlen gewählt.

Die bereits genannten Mitglieder des Vorstandes wurden einstimmig von der Versammlung zu den Vertretern der einzelnen Listenaufstellungen gewählt. Am 28. Januar 2019 wird es dann nochmal richtig ernst und spannend. An diesem Tag stellt die CDU-Mitgliederversammlung ihre Liste zur Ortsratswahl in Bierbach sowie ihre Kandidaten zur Stadtratswahl auf, wie die Bierbacher Christdemokraten in einer Presseerklärung abschließend weiter mitteilen.