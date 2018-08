Warten auf den Gegenkandidaten

Gleich zwei Mal an die Urnen gerufen

Im Jahr 2012 war die Bürgermeisterwahl im September. Gleich zwei Mal wurden die Bürger an die Urnen gerufen, und letztlich gewann Annelie Faber-Wegener (CDU). Mit 58,9 Prozent setzte sich die Amtsinhaberin am 16. September in der Stichwahl gegen ihren Herausforderer Achim Jesel (SPD) durch, der auf 41,1 Prozent kam. Bei der Bürgermeisterwahl zwei Wochen zuvor, am 2. September 2012, waren noch vier Bewerber bei der Wahl in Blieskastel angetreten. Damals entfielen auf die Amtsinhaberin 49,93 Prozent, Achim Jesel erhielt 30,22 Prozent, Brigitte Adamek-Rinderle (Grüne) 10,57 Prozent und Einzelbewerber Elmar Becker 9,27 Prozent.