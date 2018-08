später lesen Bürgerbüro Bürgerbüro schließt zwei Tage früher Teilen

Das Bürgerbüro im Rathaus III in Blieskastel schließt diese Woche früher. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist es am Donnerstag, 16. August, ab 17.30 Uhr, und am Freitag, 17. August, ab 12.30 Uhr, geschlossen. red