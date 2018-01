Begrüßungsgeld für die jüngsten Bürger

Ein Begrüßungsgeld für neue Eltern, Zuwendungen für Vereine sowie viel Lob für das ehrenamtliche Engagement Blickweiler Bürger gab es von Ortsvorsteher Walter Boßlet (SPD) in der Kulturhalle. Es gehört zum Januar dazu, dass Andreas Moschel vom Kulturverein an die Vereine und Gruppen den Erlös des Weihnachtsmarktes verteilt, der diesmal allerdings nicht so groß wie sonst war. „Wir hatten beim Weihnachtsmarkt ein gutes Programm mit dem Ensemble Scheldeborn, aber mit wenig Gästen“, stellte Walter Boßlet heraus. „Wichtig war, dass wir den Bürgern bei freiem Eintritt kulturell wieder was anboten. Die Förderung der örtlichen Vereine wird stets ein Anliegen des Ortsrates und des Kulturvereins bleiben“, sagte Walter Boßlet, der den Ehrenamtlichen dankte. „Bei der Pflege der Wanderwege, bei Arbeiten in und um den Ort leisten Bürger in unzähligen Stunden prima Arbeit, die von der Stadt nicht zu machen ist.“

Der Orts-Chef erwähnte die Fertigstellung des Spielplatzes in der Dorfmitte, in Zusammenarbeit mit Kita und Grundschule kindgerecht umgestaltet, der als einer der schönsten im Stadtgebiet auch von Eltern umliegender Gemeinden gerne aufgesucht werde. Weiteres Projekt sei die im Jahre 2016 vom Ortsrat beschlossene Umgestaltung des Dorfplatzes, dafür stünden im Budget des kommunalen Gremiums 20 000 Euro bereit. „Doch die zugesagte Umgestaltung wird von der Bürgermeisterin und dem Bauamt abgelehnt, da auf dem Dorfplatz für die Feuerwehr Parkplätze bereitgehalten werden müssten“, zeigte sich Boßlet enttäuscht.

Dieses Veto wirke sich auch auf das geplante zweite Dorfplatzfest aus, das nun auf der Kippe stehe. Als Alternative habe der Angelsportverein um Peter Bastian und Robert Ladeburg angeboten, die großzügige Weiheranlage als Festgelände herzurichten. Der Weg zur Fischerhütte, so Boßlet, soll in diesem Jahr neu gestaltet und eine Info-Stelle beim ASV geschaffen werden. Die in die Jahre gekommene Musikanlage in der Kulturhalle will der Ortsrat erneuern. „Leider beteiligen sich im Ortsrat nicht alle neun Mitglieder bei Arbeiten und Veranstaltungen.

Wer im Ortsrat Beschlüsse für Veranstaltungen fasst, sollte diese auch besuchen, wie etwa den Seniorennachmittag“, merkte Boßlet an, ehe er zur Freude des Tages überging und an die Eltern der im letzten Jahr neu geborenen Babys jeweils 100 Euro Begrüßungsgeld des Ortsrates überreichte. „Der Nachwuchs ist wichtig für den Erhalt der Grundschule und der Kita im Ort. Zudem ist Blickweiler bei jungen Familien als Wohnort begehrt“, hat der Ortsvorsteher ausgemacht. „Dies ist eine tolle Überraschung“, freuten sich Gerhard und Kerstin Stopp mit Söhnchen Paul Ludwig (sieben Monate) sowie Oma und Opa Hannelore und Bernhard Stopp. Zur Begrüßung der jungen Bürger gab es von der Singgemeinschaft Blickweiler/Blieskastel um die Vorstände Franz Josef Uhl/Paul Zöllner einen Melodienreigen, in den auch Tine (75) und Franz (72) Blietschau als Stammbesucher aller Ortsveranstaltungen und Otmar Gaa (88) als ältester Helfer einstimmten.