In der Nacht zum Sonntag wurde von einem bisher Unbekannten ein in der Florianstraße in Höhe des Lidl-Marktes geparkter Autotransportanhänger schräg auf die Fahrbahn geschoben und dort stehen gelassen. Fahrzeuge die den Bereich passieren wollten, mussten dem Hindernis auf der Fahrbahn ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hinweise an die Polizei Blieskastel. Tel. (06842) 9270.