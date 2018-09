später lesen Blieskastel Siegfried Hess leitet den Abendbummel Teilen

Am morgigen Dienstag, 25. September, findet eine Stadtführung am Abend durch Blieskastel, „Abendbummel“ genannt, statt. Die Führung leitet Stadtführer Siegfried Heß. Treffpunkt für alle Gäste ist um 18.30 Uhr auf dem Paradeplatz am Eingang zum historischen Rathaus I. Zum Ende dieses Rundganges durch die historische Altstadt ist ein geselliger Abschluss in einem Blieskasteler Gasthaus geplant. red