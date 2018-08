später lesen Blieskastel Kirmeskrammarkt mit über 50 Händlern im Stadtkern Teilen

Der Kirmeskrammarkt in Blieskastel findet am Montag, 3. September, statt. Von 8 Uhr bis 18 Uhr bieten rund 50 Händler im Stadtkern ihre Waren zum Kauf an. Der Marktbereich erstreckt sich vom Paradeplatz, der Von-der-Leyen-Straße bis zum Luitpoldplatz. red