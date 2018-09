später lesen Eltern-Kind-Yoga Eltern-Kind-Yoga im Familienhilfezentrum Teilen

(red) Die Jugendpflege Bexbach und das Familienhilfezentrum in der Pestalozzistraße 4 in Bexbach laden gemeinsam zu einem Kurs Eltern-Kind-Yoga ein. Dieser findet am Montag, 17. September, 16 Uhr bis 17 Uhr im Familienhilfezentrum statt. Von red