später lesen Diebstahl von Baustelle Warnleuchten und Schilder von Baustelle gestohlen Teilen

Twittern







Im Zeitraum von Sonntag, zirka 10.30 Uhr, und Dienstag, 7.50 Uhr wurden von einer frei zugänglichen Baustelle in der Parkstraße in Bexbach zwei Warnbaken mit angebrachten Warnleuchten und Ständerfuß sowie zwei Verkehrsschilder samt Pfosten von einem bislang unbekannten Täter entwendet. Im Anschluss entfernte sich der Täter nach Polizeiangaben in unbekannte Richtung vom Tatort. Durch die fehlenden Sicherungseinrichtungen wurden nach derzeitigem Erkenntnisstand keine Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der Baufirma entstand ein Schaden von schätzungsweise 300 Euro. Von red