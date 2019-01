Die Scheibe der Fahrerseite eines schwarzen VW-Golf Variant mit Homburger Kennzeichen wurde nach Angaben der Polizei eingeschlagen. Ein in der Seitenablage der Fahrertür aufbewahrter brauner Geldbeutel der Marke Fossil wurde gestohlen. Darin befanden sich außer 80 Euro Bargeld ein Führerschein, ein Personalausweis und eine EC-Karte. Tatort war eine Hofeinfahrt im Lupinenfeld.

Täterhinweise an die Polizeiinspektion in Homburg unter Telefon (0 68 41) 10 60 oder an den Polizeiposten in Bexbach unter Telefon (0 68 26) 9 20 70.