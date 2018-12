später lesen Goetheschule Einbrecher wollte in Grundschule einsteigen Teilen

Die Polizei fahndet am Höcherberg nach einem bislang unbekannten Täter, der versucht hat, in die Grundschule in Bexbach einzubrechen. Als Tatzeit gibt die Polizei den Zeitraum von Mittwoch, 19. Dezember, 15 Uhr, bis Donnerstag, 27. Dezember, 15.15 Uhr, an, als der Einbruchsversuch entdeckt wurde. Von Peter Neuheisel